Bakan Yumaklı, Orman Haftası vesilesiyle çocuklarla fidan dikti Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Haftası dolayısıyla çocuklarla birlikte fidan dikim etkinliği düzenledi ve geleceğin daha yeşil bir dünya için fidanların önemini vurguladı.
Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün bahçesindeki etkinliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, minik yavruların neşesinin fidanlara can suyu olduğunu belirtti.
Orman Haftası vesilesiyle yarınların teminatı çocuklarla fidanları toprakla buluşturduklarını aktaran Yumaklı, "Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde oyunlar oynayacağı, nefes alacağı yeşil vatanımızın birer parçası olacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş