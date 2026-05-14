Tarım-ÜFE yıllık yüzde 42,53 arttı

TÜİK, Nisan ayı Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Yıllık artış yüzde 42,53, aylık artış ise yüzde 4,26 olarak belirlendi. En yüksek yıllık artış sebze ve kavun-karpuz grubunda yaşandı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 42,53 arttı, aylık yüzde 4,26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,26 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde40,45 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,33 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,41 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,02 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 10,37 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,58 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 102,48 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 21,12 azalış ile turunçgiller oldu. - İSTANBUL

