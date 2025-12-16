Haberler

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 31,45 arttı

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında Tarım ÜFE yıllık olarak yüzde 31,45 artarken, aylık bazda yüzde 1,56 azalış gösterdi. Yıllık en yüksek artış yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,58 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 122,79 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 38,02 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
