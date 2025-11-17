Haberler

Tarım ÜFE Ekimde Yüzde 4 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekim ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 45,4 artış gösterdi. TÜİK, sektördeki değişimleri açıkladı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,06, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 45,4 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38,83 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,13, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,35, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,84 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,75 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 137,84 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 28,84 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.