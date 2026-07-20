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Tarım-GFE yıllık yüzde 36,65 arttı

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TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık %36,65, aylık %0,44 arttı. Gübre ve toprak geliştiricilerde yıllık artış %63,56 ile en yüksek oldu.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 36,65 arttı, aylık yüzde 0,44 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,20 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,35 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,04 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,29 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,52 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 63,56 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,39 azalış ile enerji ve yağlayıcılar oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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