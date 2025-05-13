Tarım Desteklerinin Artırılması Gerekiyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal desteklerin günün ekonomik şartlarıyla örtüşecek şekilde artırılmasının, tarımsal üretimin daha sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, çiftçilerin, ülkenin kalkınmasında ve ekonominin büyümesinde yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğine işaret etti.

Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimin artırılması için çiftçi ve yetiştiricilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini aktaran Çelik, böylelikle tarımın daha iyi noktalara gelebileceğini belirtti.

Çelik, çiftçi sayısının artmasını sağlamak ve çiftçilerin yaş ortalamasını düşürmek için kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğini bildirerek, "Son yıllarda kayıtlı çiftçi sayımızın giderek azalma eğiliminde olmasının nedenleri gerçekçi analizlerle ortaya konulmalı ve artış için neler yapılması gerekiyorsa zaman kaybedilmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. Diğer taraftan son yıllarda çiftçilerin yaş ortalaması 55-60'lara ulaştı. Bu konuda da gençlerimizi tarıma yönlendirecek destek ve teşviklerin daha fazla artırılması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın tüm ülkeler için stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması gibi hususlar, tarım sektörünün önemini artırmaktadır. Bu nedenle tarımın ve çiftçilerin desteklenmesi elzemdir. Devletimiz tarımda üretimin artırılması noktasında çiftçilerimize mazotundan gübresine, tohumluğundan hayvancılığa kadar her türlü desteği mali imkanlar ölçüsünde vermeye gayret ediyor. Desteklerin, günümüz ekonomik şartlarıyla örtüşecek şekilde artırılması, tarımsal üretimin daha sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacaktır."