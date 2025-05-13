PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Tarım Desteklerinin Artırılması Gerekiyor

Tarım Desteklerinin Artırılması Gerekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal desteklerin artırılmasının tarımsal üretimi sürdürülebilir hale getireceğini belirtti. Çiftçi sayısının ve gençlerin tarıma yönlendirilmesinin önemine değindi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal desteklerin günün ekonomik şartlarıyla örtüşecek şekilde artırılmasının, tarımsal üretimin daha sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, çiftçilerin, ülkenin kalkınmasında ve ekonominin büyümesinde yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğine işaret etti.

Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimin artırılması için çiftçi ve yetiştiricilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini aktaran Çelik, böylelikle tarımın daha iyi noktalara gelebileceğini belirtti.

Çelik, çiftçi sayısının artmasını sağlamak ve çiftçilerin yaş ortalamasını düşürmek için kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğini bildirerek, "Son yıllarda kayıtlı çiftçi sayımızın giderek azalma eğiliminde olmasının nedenleri gerçekçi analizlerle ortaya konulmalı ve artış için neler yapılması gerekiyorsa zaman kaybedilmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. Diğer taraftan son yıllarda çiftçilerin yaş ortalaması 55-60'lara ulaştı. Bu konuda da gençlerimizi tarıma yönlendirecek destek ve teşviklerin daha fazla artırılması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın tüm ülkeler için stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması gibi hususlar, tarım sektörünün önemini artırmaktadır. Bu nedenle tarımın ve çiftçilerin desteklenmesi elzemdir. Devletimiz tarımda üretimin artırılması noktasında çiftçilerimize mazotundan gübresine, tohumluğundan hayvancılığa kadar her türlü desteği mali imkanlar ölçüsünde vermeye gayret ediyor. Desteklerin, günümüz ekonomik şartlarıyla örtüşecek şekilde artırılması, tarımsal üretimin daha sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji zincirlerine soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.