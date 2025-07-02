Tarım Bakanı Yumaklı, Pancar Üreticilerine 2.5 Milyar TL Avans Ödemesi Yaptı

Tarım Bakanı Yumaklı, Pancar Üreticilerine 2.5 Milyar TL Avans Ödemesi Yaptı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla pancar üreticilerine toplam 2 milyar 465 milyon TL tutarında kimyevi gübre ve çapa avansı ödendiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon TL olmak üzere; kimyevi gübre avansı ve 1'inci nakdi çapa avans ödemelerinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon TL olmak üzere; kimyevi gübre avansı ve 1'inci nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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