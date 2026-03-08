Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektörün her alanında kadın üreticileri daha güçlü teşviklerle desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık olarak sağladıkları pozitif ayrıcalık ve desteklerle, üreten kadınların gücüne güç kattıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın elinin değdiği her karış toprakta Türkiye Yüzyılı'nın bereketini büyütüyoruz. Sektörün her alanında kadın üreticilerimizi daha güçlü teşviklerle desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğiyle toprağımıza hayat veren kadın üreticilerimiz ile Bakanlığımızın her kademesinde emek veren kadın personelimizin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."