Tarım Bakanı Yumaklı, 527,1 milyon lira hibe ödemelerini duyurdu

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibenin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu program kapsamında ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti: Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz.