Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Hürmüz Boğazı krizi giderek derinleşirken petrol fiyatlarını da artmaya devam ediyor. Dün iptal edilen akaryakıt zammı bu gece yarısından uygulanacak. Bu kapsamda 7 TL 80 kuruş, benzine ise 60 kuruş zam yapıldı. Gece yarısı yapılacak zamla birlikte motorin fiyatı 85 lirayı aşacak, 60 litrelik depo maliyeti yaklaşık 460 lira artacak.
Motorin ve benzine yapılacak zamla birlikte fiyatlar rekor seviyelere çıkacak; özellikle motorindeki artış Cumhuriyet tarihinin en yüksek zamlarından biri olarak kayıtlara geçecek.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını sert şekilde etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litresine 7 lira 80 kuruş, benzine ise 2 lira 29 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
BENZİNDE ARTIŞ SINIRLI KALACAK
Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle zam oranının tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda 2 lira 29 kuruşluk artışın yaklaşık 60 kuruşluk kısmının fiyatlara yansıması bekleniyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR UÇUYOR
Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının büyükşehirlerde dikkat çekici seviyelere ulaşması bekleniyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira, doğu illerinde ise 65,77 lira seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.
Motorinde ise fiyatların İstanbul’da 85,27 lira, Ankara’da 86,40 lira, İzmir’de 86,67 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 liraya yükselmesi bekleniyor.
DEPO DOLDURMA MALİYETİ ARTIYOR
Motorine yapılacak zam, araç sahiplerinin maliyetini doğrudan etkileyecek. Ortalama 60 litrelik bir depo, zam sonrası yaklaşık 460 lira daha yüksek maliyetle doldurulacak.