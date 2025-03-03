Sigaraya dev bir zam daha geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına düştüğünü bildirdi. Fakat pek çok mal ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.

SİGARAYA ZAM YOLDA

Sigara fiyatları 5 TL zam alacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zamla birlikte sigara fiyatlarının en düşük 86 TL'ye yükseleceğini belirtti.

"İNSANLAR HAYATINI KAYBEDİYOR"

Dündar, fiyat artışlarının sigara ve alkol kaçakçılığını artırdığını vurgulayarak, "ÖTV'nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini" ifade etti. Son iki ayda sahte içkiden 113 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dündar, bu konuda yetkililere uyarılarda bulunarak, "İnsanlar hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı. Zamların tüm markalar için geçerli olacağı ifade ediliyor.