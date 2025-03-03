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Sigaraya dev bir zam daha geliyor

Sigaraya dev bir zam daha geliyor
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına 5 TL'lik yeni bir zam geleceğini duyurdu. Bu zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 86 TL'ye yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına düştüğünü bildirdi. Fakat pek çok mal ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.

SİGARAYA ZAM YOLDA

Sigara fiyatları 5 TL zam alacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zamla birlikte sigara fiyatlarının en düşük 86 TL'ye yükseleceğini belirtti.

"İNSANLAR HAYATINI KAYBEDİYOR"

Dündar, fiyat artışlarının sigara ve alkol kaçakçılığını artırdığını vurgulayarak, "ÖTV'nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini" ifade etti. Son iki ayda sahte içkiden 113 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dündar, bu konuda yetkililere uyarılarda bulunarak, "İnsanlar hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı. Zamların tüm markalar için geçerli olacağı ifade ediliyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMihlari:

sorsan halkın sağlığını düşünüyoz der hırsız köpeklerrrr...

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Haber YorumlarıEnes:

Sigara zammını hükümet yapmıyor üretici firma yapıyor . Yorumlara bakınca her şeyi hükümetten zanneden beyni erimiş bir tayfa var . Tcavze ugrasalar taayyib yerlestirdi diyecekler

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

vatandaş artık isyan ediyor isyan bir paket sigara okadar para olur mu insaf

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Haber YorumlarıAlkurt:

Vurun zami vurun, ondan sonrada Tiryakiler ne oldugu belirsiz kacak sigaraya yonelsin. Hic bir memleket vatandasina bu kadar insafsiz degil..Ya Sabir

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Haber YorumlarıBurak Özbilir:

BU ZALİM YÖNETİM BİR DAL SİGARA İKİ DUBLE RAKIYI ŞU AZİZ MİLLETE ÇOK GÖRÜYOR................. DEMİŞTİ BİR ZAMANLARRRRR RACAP DAYYYYYİPPPPPP BEYFENDİ.

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

5 TL ye dev zam diyorsunuz, yazıklar olsun sizin gibi gazetecilere.

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

yalanınızın ta bizi düşünüyor sunuz bukadarda yalan la rezilik olmaz hükümitin yüzünden sigaraya başladım bı de bizi düşüyorlar

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Millet ota düşecek herhalde başka çare yok bu kadar gaddarlık olamaz kişinin alıştığı birşeyse onun ihtiyacıdır bunu insanlara bin çeşit vergi koyarak satmak gaddarlıktır

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

Allah ıslah etsin sizi millet sıkıntıdan daha çok iciyo sayenizde

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bende 50 lira falan gelecek sandimdi.

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