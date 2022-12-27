Taksi ücretlerine yapılan zam oda başkanını tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına gelen zamla birlikte sarı taksi açılış ücreti 12,65 TL'ye yükselirken, kısa mesafe ücreti de 40 TL'ye çıktı. Taksi ücretlerine gelen okkalı zam hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşın tepkisine neden olurken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise yapılan zamları yetersiz buldu. "Biz yüzde 50'de ısrar ettik ama yüzde 40 oranında zam yapıldı" diyen Aksu, tekrar zam talebinde bulunacaklarını belirtti.

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu duyurmasının ardından taksilere de zam geldi.

KISA MESAFE ÜCRETİ 40 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

ODA BAŞKANI ZAMMI YETERSİZ BULDU

Taksi ücretlerine yapılan zam hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşların keyfini kaçırırken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise yapılan zammı yetersiz buldu.

"TEKRAR ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Aksu, "Biz yüzde 50'de ısrar ettik ama yüzde 40 oranında zam yapıldı" ifadesini kullandı. Oda Başkanı Aksu tekrar zam talebinde bulunacaklarını da belirtti.