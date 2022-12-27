Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksi ücretlerine yapılan zam oda başkanını tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız

Ekonomi Haberleri

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına gelen zamla birlikte sarı taksi açılış ücreti 12,65 TL'ye yükselirken, kısa mesafe ücreti de 40 TL'ye çıktı. Taksi ücretlerine gelen okkalı zam hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşın tepkisine neden olurken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise yapılan zamları yetersiz buldu. "Biz yüzde 50'de ısrar ettik ama yüzde 40 oranında zam yapıldı" diyen Aksu, tekrar zam talebinde bulunacaklarını belirtti.

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan zam çalışmaları, asgari ücretin açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu duyurmasının ardından taksilere de zam geldi.

Yeni zamla birlikte sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, mesafe ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, kısa mesafe ücreti de 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

Taksi ücretlerine yapılan zam hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşların keyfini kaçırırken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise yapılan zammı yetersiz buldu.

Aksu, "Biz yüzde 50'de ısrar ettik ama yüzde 40 oranında zam yapıldı" ifadesini kullandı. Oda Başkanı Aksu tekrar zam talebinde bulunacaklarını da belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Zam Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Orhan Akyol:

Nasıl oda başkanısın dün öyle bu gün böyle konuşan hiç bir şekilde güven vermeyen birisisin sen git bin taksine yolcu taşı taksilerini vermiş soförlere ekmek elden su gölden atıp tutuyor...

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Demir Acer :

Cogu dogulu sarkici ce artistlerin himayesinde bulunan TAXI plakalarinin degerini küçük bir kanun ile sifirlasalar, bak sorun nasil çözülür)) ayni sistem Avrupa da da uygulandi

Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title