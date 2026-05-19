ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında kapatılan Tahran Borsası 80 gün sonra yeniden açıldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, savaş nedeniyle 80 gün boyunca kapalı kalan ülkenin en büyük ve ana hisse senedi piyasası Tahran Borsası, 19 Mayıs itibarıyla işlem görmeye başladı.

Açılışla birlikte hisse senetleri, hisse fonları ve hisseye bağlı türev ürünlerin işlemleri yeniden başlatıldı.

Piyasa çalışma süresi savaş sırasında zarar gören ve önemli bilgiler açıklayacak olan büyük firmalara ve durdurma sırasında hissedar toplantıları düzenleyen firmalara daha geniş bir zaman dilimi sağlamak amacıyla bir saat uzatılacak.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları sonucu küresel endekslerden izole olan Tahran Borsası, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle bugüne kadar kapalı kalmıştı.