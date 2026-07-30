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Suudi Arabistan ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 küçüldü

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Suudi Arabistan ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 küçüldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 küçüldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı infografik paylaşıma göre, ülkenin reel gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin ilk verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 daralma kaydetti.

Kurumun yayımladığı rapora göre, bu küçülmenin temel nedeni petrol sektöründe yaşanan keskin düşüş oldu. İlgili dönemde petrol faaliyetleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,7 azaldı.

Ekonomiyi çeşitlendirme adımlarının bir yansıması olarak diğer sektörlerde ise sınırlı da olsa pozitif bir tablo gözlendi. Petrol dışı faaliyetler yıllık bazda yüzde 0,6 oranında büyüme gösterirken, kamu faaliyetlerinde yüzde 0,9'luk bir artış kaydedildi.

Kısa vadeli ekonomik performansın önemli göstergelerinden olan mevsimsel etkilerden arındırılmış reel GSYH verileri ise, 2026'nın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 4,9 düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Kaynak: AA
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