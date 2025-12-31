Süs bitkileri sektörü kurakçıl peyzaja yönelik üretim yapacak

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, sektörün tamamen kurakçıl peyzaja yönelik üretim yapacağını söyledi.

Dündar, AA muhabirine, küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyayı ve özellikle Türkiye'yi etkileyen kuraklığın söz konusu olduğunu hatırlattı.

Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle su kesintilerinin yağışların yoğun olması gereken aylara kadar yaygınlaştığına dikkati çeken Dündar, şöyle konuştu:

"Bizim yaşadığımız Yalova'da da aynı zorluklar var. Bu gelişmelere uyumlu olarak gelecek yıllarda sektörlerin de kendilerine susuzlukla birlikte sürdürülebilirlik kazandırması gerekiyor. Süs bitkileri sektörü olarak kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği halinde yürüyoruz. Burada asıl olan şey su kaynaklarımızı artıramıyorsak bunları daha ekonomik ve verimli bir şekilde kullanabilecek uygulamalara geçmektir. Kurakçıl peyzaj, şu anda daha az su tüketen ve suyun daha ekonomik kullanıldığı bir uygulama yöntemi olarak hayata geçecek."

"Kurakçıl peyzaj, 'bitkisiz peyzaj' demek değil"

Dündar, kendileri için sektörün sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu, üreticilerin kurakçıl peyzaj uygulamalarına uyumlu bitkileri yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kurakçıl peyzaj uygulamalarında özellikle kamu ve konunun taraflarına önemli görevler düştüğüne vurgu yapan Dündar, şöyle konuştu:

"Kurakçıl peyzaj, 'bitkisiz peyzaj' demek değil. Özellikle kuraklığa dayanıklı, daha az su tüketecek bitkilerle bu işi yapmak kurakçıl peyzajın hayata geçmesidir. Bu uygulamada bölgelerin kendi endemik bitkileri önemli. Karadeniz Bölgesi belki de bundan en az etkilenecek bölgemiz. Orada diğer bölgeler gibi çok da susuzluk sorunu yok. Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde bu sorunları yaşıyoruz. Bu bölgelerin kendi has daha az su tüketen bitkileri bu anlamda desteklenecek."

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dündar, süs bitkileri sektöründe çok fazla çeşit ve türün bulunduğunu kaydetti.

Örneğin Marmara Bölgesi için akasya, akçaağaç, keçiboynuzu, yuka, ılgın, lavanta, yıldız çalısı, kurtbağrı gibi suya daha az ihtiyaç duyan ağaç ve kurakçıl peyzaj bitkilerinin bulunduğunu anlatan Dündar, "Türlerinden daha az su isteyen ağaçlarımız var. Bizim çevre düzenlemelerinden, ağaçlardan, bitkilerden vazgeçmemiz mümkün değil. Yaşadığımız eko sistem tüm canlılarla birlikte devam ediyor. Dolayısıyla bu yaşadığımız olumsuz süreci bu şekilde atlatırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sektör zamana yayarak kurakçıl üretime geçiş yapacak

Ahmet Dündar, süs bitkileri sektörünün kısa sürede kurakçıl peyzaj uygulamasına geçmesinin mümkün olmadığını belirterek, belirli yıllarda dikimi yapılan fidelerin öncelikle elden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Süs bitkileri sektörünün mevcut üretimini, su kaynaklarını dikkate alarak bir uyum süreciyle geçirmesi gerektiğini belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Sektörde, bir anda tamamen kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesi yerine mevcut üretimi de değerlendirilerek bu sürecin yaşanması beklentisi var. Zamana yayılmasını istiyor. Bugünden itibaren tamamen kurakçıl peyzaja yönelik üretim yapılacak ancak mevcut olan bitkilerin yapılan uygulamalarda su kaynaklarına göre bir geçiş dönemiyle yoluna devam etmesi gerekiyor."