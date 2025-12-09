Sürat Lojistik Doğu Avrupa pazarında yapılanma planlıyor

Sürat Lojistik, yurt dışında doğrudan yapılanma planları çerçevesinde gelecek yıl Doğu Avrupa pazarı üzerine yoğunlaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürat Lojistik, yurt içinde iki yılda elde ettiği büyümenin ardından yurt dışında doğrudan yapılanmayı gündemine aldı.

Yurt dışındaki doğrudan yapılanma hamlesini Doğu Avrupa'dan başlatmayı planlayan Sürat Lojistik, süreci Polonya ve Romanya ile başlatarak orta vadede Avrupa'da kendi operasyonel varlığını kurmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, söz konusu iki ülkenin lojistik avantajları ve Türkiye merkezli şirketlere sunduğu olumlu iş ortamı nedeniyle planlamalarında öne çıktığını belirtti.

Gelecek yıl içerisinde Avrupa'da doğrudan yapılanma için adımlar atmayı planladıklarına değinen Türkel, "Polonya, Avrupa'ya açılan kapı niteliğinde. Hem dağıtım kabiliyeti hem de lojistik ekosistemi bizim için çok değerli. Romanya ise Türk şirketlerinin hem kültürel hem de ticari anlamda güçlü bir karşılık bulduğu bir pazar olarak öne çıkıyor. Avrupa'daki doğal genişleme aksımızda önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Türkel, planlamalarında aceleci davranmayacaklarını, önce söz konusu pazarlardaki ticaretlerinin konsolide şekilde büyümesini istediklerini, nihai hedeflerinin ise kendi operasyonel varlıklarıyla yurt dışı pazarlarında yer almak olduğunu vurguladı.

"Amacımız organik bir yapılanma kurmak"

Şirketin uluslararası pazarlarda doğrudan operasyonel varlık oluşturma hedefinin hem stratejik hem de sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir adım olduğuna değinen Türkel, şunları kaydetti:

"Doğrudan varlık, marka değerimizi uluslararası arenada kalıcı kılma yolculuğumuzun temel taşlarından biri olacak. Yurt dışında sahada kendi operasyonel gücümüzle bulunmak, kuşkusuz müşterilerimize çok daha hızlı ve esnek çözümler sunma konusunda da bize önemli avantajlar sağlayacak. Amacımız organik bir yapılanma kurmak. Avrupa pazarında sürdürülebilir büyümenin ancak doğrudan operasyon yönetimiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kendi şirketimizi kurarak Türk taşımacılık markasının uluslararası pazarda doğrudan temsilcisi olmak istiyoruz."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemine işaret eden Türkel, doğru planlama yapılması halinde bölgenin "Orta Koridor'un kalbi" konumuna gelebileceğini ve Sürat Lojistik olarak bu vizyonla hareket ettiklerini aktardı.

Türkel, Türkiye içinde lojistik merkezler kurmanın yanı sıra yurt dışına uzanan bir taşıma ağı inşa ettiklerini, Türkiye'nin lojistik üssü olma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ile Avrupa hattında taşıma işlemlerinin rahat ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini aktaran Türkel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa yapılanmamız için acente ağımızı kurmuş durumdayız. İntermodal taşımacılık hizmetinde aktif biçimde devredeyiz. Süreç uygunluğu sağlandığında yurt dışı taşımalarında intermodal taşımacılığı birincil tercih olarak konumlandırıyoruz. Hem maliyet hem de zaman yönetimi açısından en mantıklı çözüm olan intermodal hatları daha da güçlendirmek, 2026 yılı planlarımız içinde de yer alıyor. Operasyonel kapasite tarafında da hızlı bir büyüme içindeyiz. Kısa bir süre önce iki yeni depomuz faaliyete geçti. Üçüncü bir deponun açılması için planlamalarımız da sürüyor. Hizmet alanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin, yakın zamanda AVM lojistiğine adım attık. Alışveriş merkezlerindeki tüm mağazalara ürün girişinden iadelerin yönetimine kadar uçtan uca hizmet veriyoruz. Ancak bizim için büyümenin sadece ciro artışı değil, süreç mükemmelliği, karbon nötr operasyonlar ve çalışan memnuniyetiyle desteklenen bir bütün olduğunu özellikle belirtmek isterim."