SunExpress'ten İzmir'e 8 yeni rota

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yaz uçuş ağına 8'i İzmir'den olmak üzere toplam 26 rota ekleyerek, İzmir hattında en geniş uçuş ağına ulaşıyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yaz uçuş ağına 8'i İzmir'den olmak üzere toplam 26 rota ekleyerek, İzmir hattında en geniş uçuş ağına ulaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, uçuş ağına eklediği yeni rotalar ve kapasite artışı ile İzmir'i direkt uçuşlarla yurt içine ve yurt dışına bağlamaya devam ediyor.

SunExpress, İzmir'den toplamda 37 yurt dışı destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriyor. Bu yaz İzmir hattındaki yeni yurt dışı rotalar arasına Dubai, Birmingham, Saarbrücken, Tiflis ve Edinburgh'un yanı sıra Londra-Gatwick, Venedik ve Barselona da eklendi.

Yurt içinde ise İzmir'den Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Mardin olmak üzere Türkiye'nin 15 şehrine uçuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, SunExpress olarak bu yaz, Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağı ile hizmet sunduklarını belirtti.

Kownatzki, "Bu kapsamda, İzmir'den sunduğumuz yeni rotalar ile İzmir'de de en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir'i toplamda 50'den fazla destinasyon ile hem iç hem de dış hatlarda en çok noktaya bağlayan hava yoluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kownatzki, şunları kaydetti:

"İzmir'in ana taşıyıcısı olarak İzmir'i dünyaya bağlamaya ve hem İzmir'e hem de Ege turizmine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İzmir'in sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca sunacağı çok şey var. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere zengin tarihi, kültürel mirasları ve eşsiz doğasıyla İzmir'in ideal bir tatil destinasyonu olduğunu göstermek için çalışmaya devam edeceğiz."