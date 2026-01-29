Haberler

SunExpress ocakta dört yeni Boeing 737-8 uçağını teslim aldı
Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, ocak ayında filosuna dört yeni Boeing 737-8 uçağı kattı. Bu uçaklar, yakıt tüketimi ve emisyon azalmalarıyla çevre dostu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, ocakta dört Boeing 737-8 uçağı daha filosuna kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, büyüme ve filo modernizasyon planları kapsamında yeni uçaklarını teslim almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Seattle'daki Boeing tesislerinden teslim alınan TC-SLD, TC-SLC, TC-SLE, TC-SLF tescilli uçakların teslimatları tamamlandı.

Filoya katılan son uçak, yakıt ikmali için yapılan planlı duraklamanın ardından bugün Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. TC-SLF'nin şubatın ilk haftası operasyona başlaması planlanıyor.

SunExpress, geçen yıl beş Boeing 737-8 teslim almıştı. Ocakta teslim alınan dört yeni uçakla bugüne kadar siparişlerden filoya katılan uçak sayısı 23'e ulaştı.

Filoya katılan yeni Boeing 737-8 uçakları, önceki nesil modellere göre gelişmiş motor teknolojileri sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonlarda azalma sağlarken, daha sessiz ve modern kabin tasarımıyla yolculara daha konforlu ve çevre dostu bir seyahat deneyimi sunuyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
