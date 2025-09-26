SunExpress, Aviation 100 European Awards'ta "Avrupa'da Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından Airline Economics tarafından gerçekleştirilen Aviation 100 European Awards, Avrupa havacılık sektöründe yılın en başarılı şirket ve işlemlerini belirlemek üzere sektör profesyonellerinin oylarıyla belirleniyor.

Kazananlar, finansal ve operasyonel performans, stratejik planların uygulanması ve gelecek vizyonu gibi kriterler dikkate alınarak seçiliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Natural History Museum'da düzenlenen ödül töreninde, SunExpress, Avrupa'da Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi ödülünü kazandı.

Şirket, geçen yıl Fransız ihracat bankası "Bpifrance" garantisi altında, "Societe Generale Bankası" aracılığıyla ve "French Tax Lease" yapısı kapsamında gerçekleştirilen 3 adet CFM LEAP-1B yedek motor finansmanıyla Avrupa'daki en başarılı yapılandırılmış finansman projeleri arasında değerlendirilerek, ödülün sahibi oldu.