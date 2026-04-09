Bakan Yumaklı, Malatya Sultansuyu Barajı'nın tam kapasiteyle yeniden hizmete girdiğini bildirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören Malatya Sultansuyu Barajı'nın güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve barajın tam kapasiteyle hizmete girdiğini duyurdu. Baraj, yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladığını belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya için 465 milyon liralık dev bir yatırımı daha tamamladıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmette olduğunu aktaran Yumaklı, "116 bin dekar tarım arazisini sulayan bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edecek. Malatya'mıza ve bölgemize, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
