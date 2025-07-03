Şuhut'ta Ekmek Fiyatlarına 2.5 TL Zam

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 250 gram ekmeğin satış fiyatı 12.5 TL oldu.

İlçede 10 TL'den satılan 250 gram ekmeğe, 2.5 TL zam yapıldı. Yeni zammın ardından ilçede ekmek 12.5 TL'den satılmaya başlandı. İlçede bir çok fırıncının zam kararına uyduğu gözlenirken, bazı fırıncı esnafının ise rekabet amacı ile ekmeği eski fiyat olan 10 TL'den sattığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR