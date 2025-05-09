Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

SUDER Genel Kurulu'nda Yaşabey Kalebaşı Yeniden Başkan Seçildi

SUDER Genel Kurulu'nda Yaşabey Kalebaşı Yeniden Başkan Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) 13. genel kurulunu gerçekleştirerek Yaşabey Kalebaşı'nı yeniden başkan seçti. Kalebaşı, su tüketimi ve çevre konularında yeni projeler geliştireceklerini açıkladı.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, derneğin 13'üncü genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

SUDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 13'üncü genel kurulu üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Yaşabey Kalebaşı yeniden başkanlığa getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalebaşı, dernek olarak, toplumsal faydayı gözeten projeler geliştirmeye ve toplumu bilgilendirme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kalebaşı, 2024 yılında önemli ilerlemeler kaydettiklerini aktararak, "2025'te su tüketimi konusunda bilgi paylaşımını artıran, çevreye ve topluma duyarlı yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SUDER olarak suyun verimli kullanımı için de çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirten Kalebaşı, şunları kaydetti:

"Dünya Su Günü ve Dünya Gıda Günü'nde hem Türkiye'de hem de dünyada, su ve gıda krizi için yapılması gerekenleri paylaştık. Ayrıca, suyun minerallerini yok eden, toplum sağlığını tehdit eden ve büyük israfa yol açan, evlerde kullanılan arıtma cihazlarına karşı da kamuoyunu bilgilendiriyoruz. SUDER olarak, su stresi yaşayan ülkemizin daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz."

Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, temelleri 2000 yılında atılan SUDER, güncel olarak 38 kurumsal üyesiyle ülkedeki ambalajlı su üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini temsil ediyor. Dernek üyesi kuruluşlar, 15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Dernek, su israfını önlemeye, toplumun temiz suya ulaşmasına, küresel ısınmanın etkilerine ve Türkiye'nin su durumuna dair çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
İki hoca da kozlarını oynadı! İşte RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe'nin 11'inde sürpriz
DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.