TÜİK: Ücretli çalışan sayısı şubat ayında arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 1,3, aylık yüzde 0,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı