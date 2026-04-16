TÜİK: Ücretli çalışan sayısı şubat ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Şubat ayı itibarıyla sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 1,3, aylık yüzde 0,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti