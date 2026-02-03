Haberler

Tüik'in Açıkladığı Verilere Göre, Şubat Ayında Kira Artışının Tavanı Yüzde 33,98 Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerine göre şubat ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranının yüzde 33,98 olduğunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 30,65 artarken, aylık artış ise yüzde 4,84 olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyonuna göre, şubat ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 33,98 oldu.

TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65 artarken, aylık yüzde 4,84 oldu.

Verilerle, şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, şubat ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 33,98 olacak.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu