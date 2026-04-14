Tüik: Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Yıllık Yüzde 1,1 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalırken, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretiminde 2,4, ayran ve kefir üretiminde yüzde 6,8, yoğurt üretiminde yüzde 7,4 artış oldu. Aynı dönemde içme sütü üretiminde yüzde 4,0, tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 1,9 artış kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretiminde yüzde 2,5, ayran ve kefir üretiminde yüzde 6,9, yoğurt üretiminde yüzde 10,6, içme sütü üretiminde yüzde 4,2 ve tereyağı ile sadeyağ üretiminde yüzde 0,3 artış oldu.

Bir önceki ay 945 bin 256 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 6,1 oranında azalarak 887 bin 774 ton olarak kayıtlara geçti. Bir önceki ay 157 bin 435 ton olan içme sütü üretimi şubat ayında yüzde 12,3 oranında azalarak 138 bin 131 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA