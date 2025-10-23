Haberler

Su Ürünleri Denetimlerinde 127 Milyon Lira Ceza

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, yıl başından 17 Ekim'e kadar 148 bin 538 su ürünleri denetimi gerçekleştirerek, düzenlemelere aykırı hareket eden 5 bin 518 kişiye toplam 127 milyon lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yıl başından 17 Ekim'e kadarki dönemde 148 bin 538 su ürünleri denetimi gerçekleştirirken düzenlemelere aykırı hareket edenlere 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, su ürünleri kaynaklarının ve yaşam ortamlarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler 1 Ocak-17 Ekim döneminde 148 bin 538 denetim yaptı.

Denetimlerde, 392 ton su ürünü ile 1866 av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket eden 5 bin 518 kişi veya iş yerine ise toplamda 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, denetimler kapsamında, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 68 gemiye de el konuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
