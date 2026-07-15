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ABD'li Stripe ve Advent'tan PayPal için 53 milyar dolarlık ortak satın alma teklifi

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ABD merkezli ödeme şirketi Stripe ve özel sermaye fonu Advent International, dijital ödeme şirketi PayPal'ı hisse başına 60,5 dolardan toplam 53 milyar dolara satın almak için ortak teklif sundu. PayPal yönetimi henüz teklife yanıt vermedi.

ABD merkezli ödeme şirketi Stripe ve özel sermaye fonu Advent International'ın, dijital ödeme şirketi PayPal'ı yaklaşık 53 milyar dolara satın almak üzere ortak teklif sunduğu bildirildi.

Uluslararası medyada yer alan haberlerde, Stripe ve Advent International'ın PayPal için hisse başına 60,5 dolardan satın almak için ortak teklif verdiği bilgisi yer aldı.

Söz konusu teklif 53 milyar dolara karşılık gelirken Stripe ve Advent International'ın PayPal'ın eşit ortakları olacağı ifade edilen haberlerde, şirketlerin teklif için bankalardan yaklaşık 50 milyar dolarlık finansman taahhüdü aldığı kaydedildi.

Haberlerde, PayPal yönetiminin henüz teklife yanıt vermediği ve tarafların gelecek haftalarda görüşmeleri ilerletmeyi hedeflediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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