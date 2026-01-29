Stellantis 2025'te Avrupa'da 2,4 milyonun üzerinde satış elde etti

Stellantis, 2025'te Avrupa'da binek ve hafif ticari segmentinde 2 milyon 421 bin 571 araç tescili gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite şirketi Stellantis, 2025'i güçlü bir performansla kapattığını açıkladı.

Stellantis, 2019'a kıyasla yaklaşık 3 milyon adetlik kayıp yaşayan ve belirsizliklerin sürdüğü Avrupa otomotiv pazarında, geleneksel güçlü yönlerinden faydalanırken yeni büyüme dinamikleri ortaya çıkararak OEM'ler arasındaki rolünü bir kez daha teyit etti.

Bu kapsamda Stellantis, 2025'te binek ve hafif ticari segmentinde 2 milyon 421 bin 571 araç tescili gerçekleştirerek, AB30 otomotiv pazarındaki güçlü ikinci konumunu bir kez daha doğruladı.

Yüzde 15 pazar payıyla stratejik hibrit araç segmentinde liderliğini kararlılıkla sürdüren şirketin bu başarısında, Citroen C3 ve C3 Aircross, Fiat Grande Panda, yeni Citroen C5 Aircross, yeni Jeep Compass ve yeni Opel/Vauxhall Frontera modellerinin başarılı tanıtımları önemli rol oynadı.

Stellantis, yüzde 28,6 pazar payıyla hafif ticari araçlardaki geleneksel liderliğini de pekiştirdi. Fiat Professional Ducato, Stellantis Pro One ürün gamı içinde en çok satan model olarak liderliğini korurken, 2024'e kıyasla 0,4 puanlık artış kaydetti.

Öte yandan Kompakt Van ailesi (Citroen Berlingo, Fiat Professional Doblo, Opel/Vauxhall Combo ve Peugeot Partner/Rifter), yüzde 49,3'lük pazar payıyla segmentinin en çok satan modeli oldu.

Stellantis, A segmentinde Fiat Panda ile lider, B-SUV segmentinde ise ikinci sırada yer aldı. Peugeot 208 ve 2008 modelleri, AB30'da ilk 10'da en çok satanlar listesinde bulunurken, B-HB segmentinde Stellantis, ilk 6 içinde üç modelle güçlü bir varlık gösterdi.

Peugeot 3008 ise C-SUV segmentinde ilk 5 içindeki konumunu korudu ve 2024'e kıyasla yüzde 22,6 büyüme kaydetti. Grup, Fransa, İtalya ve Portekiz'de toplam satışlarda lider, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Avusturya ve Benelüks bölgesinde ise ikinci sırada yer aldı.

Satışlar, en büyük 10 pazarın beşinde artış gösterdi. Nihai müşteri siparişleri, 2024'e kıyasla belirgin şekilde yükselerek yılın ikinci yarısında yüzde 8, son çeyrekte ise yüzde 16 artış kaydetti. Sipariş havuzu da yüzde 10 büyüyerek güçlü talep momentumunu destekledi.

"Bu pazarda çok daha uzun deneyime sahip rakiplerimizi geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü (COO) Emanuele Cappellano, devam eden piyasa dalgalanmalarına ve talepteki belirgin zayıflığa rağmen, Stellantis'in ilk 5 yıllık döneminin sonunda otomotiv sektöründeki ana oyuncular arasında ikinci sıradaki konumunu başarıyla koruduğunu ve takip eden rakiplerine karşı anlamlı bir fark yarattığını belirtti.

Bu başarının zorlu hafif ticari araç pazarındaki geleneksel liderlikleri gibi köklü güçlü yönleri üzerine inşa edilen bir stratejinin sonucu olduğunu aktaran Cappellano, "Bu segmentte Stellantis'in ilk 10'da üç modeli bulunmaktadır. Aynı şekilde, A segmentinde Fiat Panda'nın yaklaşık yüzde 24 pazar payıyla liderliği ve 2025'te 2,5 milyonu aşan toplam tescille yüzde 20'nin üzerinde pazar payına sahip olduğumuz B-SUV segmentindeki rekabet gücümüz de bu başarının önemli unsurlarıdır." ifadelerini kullandı.

Cappellano, Stellantis'in stratejik tercihleri sayesinde hibrit araç segmentinde liderliğe ulaşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu pazarda çok daha uzun deneyime sahip rakiplerimizi geride bıraktık. Son olarak, özellikle yılın ikinci yarısında siparişlerde gözlenen güçlü artış trendinin, müşterilerin stratejik tercihlerimizi desteklediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulamak isterim. Bu tablo, Stellantis'in 2026 yılında en az 10 yeni ürün sunmayı planladığı bir döneme girerken, son derece olumlu bir sinyal niteliği taşımaktadır."