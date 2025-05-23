STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde Ödül Aldı

STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde Ödül Aldı
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STAR Rafineri birinci, SOCAR Petrol Ticaret ikinci olarak 2024 İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde Mineral Yakıtlar kategorisinde ödül aldı.

Star Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından verilen 2024 İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde Mineral Yakıtlar kategorisinde ilk iki sırada yer aldı.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen 2024 İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde ilk iki sırayı paylaştı. 'Mineral Yakıtlar' kategorisinde STAR Rafineri birinci, SOCAR Petrol Ticaret ikinci oldu. Şirketlerin ödüllerini SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov teslim aldı.

Doğrudan ihracatı artırmaya ve yerli sanayiciyi desteklemeye yönelik çalışmalarını 2024 yılında da sürdüren şirket, iki önemli ödül ile bu prestijli listede yerini korudu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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