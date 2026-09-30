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Standart altının kilogramı yüzde 0,9 artışla günü 6 milyon 605 bin liradan kapattı

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KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 605 bin lira oldu. Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar 776 milyon 835 bin 897,77 lira, işlem miktarı ise 877,59 kilogram olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 605 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 564 bin lira, en yüksek 6 milyon 622 bin 222 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 605 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 548 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 776 milyon 835 bin 897,77 lira, işlem miktarı ise 877,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 777 milyon 126 bin 21,04 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, EforGold Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Zirve Değerli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.548.000,004.153,00
En Düşük6.564.000,004.150,00
En Yüksek6.622.222,004.200,75
Kapanış6.605.000,004.180,00
Ağırlıklı Ortalama6.601.701,424.182,34
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.776.835.897,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg)877,59

Toplam İşlem Adedi85

Kaynak: AA
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