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Standart altının kilogramı KMKTP'de yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 563 bin lira oldu

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 563 bin liraya geriledi. Altında toplam işlem hacmi 4 milyar 613 milyon 264 bin 363,57 lira, işlem miktarı 705,13 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 563 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 520 bin lira, en yüksek 6 milyon 651 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 563 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 642 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 613 milyon 264 bin 363,57 lira, işlem miktarı ise 705,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 654 milyon 305 bin 355,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Vakıflar Bankası, Aizona Kıymetli Madenler, Nilo Metal ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.642.000,004.127,15
En Düşük6.520.000,004.024,00
En Yüksek6.651.000,004.133,35
Kapanış6.563.000,004.027,00
Ağırlıklı Ortalama6.548.300,894.065,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.613.264.363,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg)705,13
Toplam İşlem Adedi81

Kaynak: AA
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