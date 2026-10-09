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Standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,1 artışla 6 milyon 595 bin liraya çıktı

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Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 1,1 artışla 6 milyon 595 bin lira oldu. Fiyat, dünkü 6 milyon 525 bin liralık kapanışın üzerine çıkarken gün içinde en yüksek 6 milyon 642 bin 222 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 535 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 642 bin 222 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 6 milyon 595 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 525 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 70 milyon 436 bin 138,60 lira, işlem miktarı ise 919,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 191 milyon 510 bin 860,64 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.525.000,004.090,00
En Düşük6.535.000,004.141,45
En Yüksek6.642.222,004.191,90
Kapanış6.595.000,004.141,45
Ağırlıklı Ortalama6.630.026,454.143,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.070.436.138,60

Toplam İşlem Miktarı (Kg)919,38

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA
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