Altının kilogram fiyatı 6 milyon 200 bin liraya geriledi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 200 bin liraya gerileyerek yüzde 0,8 düştü. İşlem hacmi 8 milyar 712 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 200 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 712 milyon 87 bin 677,65 lira, işlem miktarı ise 1401,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 576 milyon 290 bin 14,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.250.000,004.520,00
En Düşük6.200.000,004.442,20
En Yüksek6.325.000,004.580,00
Kapanış6.200.000,004.554,00
Ağırlıklı Ortalama6.276.740,834.505,14
Toplam İşlem Hacmi (TL)8.712.087.677,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.401,75

Toplam İşlem Adedi82

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500

