Haberler

Standart Altın Fiyatı 5 Milyon 303 Bin Liraya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 5 milyar 171 milyon TL oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 303 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 275 bin lira, en yüksek 5 milyon 312 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 215 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 171 milyon 641 bin 175,06 lira, işlem miktarı ise 980,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 556 milyon 338 bin 264,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.215.000,003.892,10

En Düşük5.275.000,003.822,09

En Yüksek5.312.000,003.967,40

Kapanış5.303.000,003.963,70

Ağırlıklı Ortalama5.292.287,013.947,44

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.171.641.175,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)980,31

Toplam İşlem Adedi75

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.