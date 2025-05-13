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Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 103 Bin Liraya Yükseldi

Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 103 Bin Liraya Yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin liraya ulaştı. Toplam işlem hacmi 13 milyar 210 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 103 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 118 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 56 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 210 milyon 967 bin 29,39 lira, işlem miktarı ise 3.269,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 253 milyon 817 bin 138,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.056.000,003.285,00

En Düşük4.100.000,003.237,95

En Yüksek4.118.499,503.305,00

Kapanış4.103.000,003.260,00

Ağırlıklı Ortalama4.112.291,603.244,50

Toplam İşlem Hacmi (TL)13.210.967.29,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.269,57

Toplam İşlem Adedi58

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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