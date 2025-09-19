Haberler

Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus 450 Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus, yeni kemer sıkma programı kapsamında 450 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla maliyet düşürme programı başlatacak.

Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus, yeni kemer sıkma programı kapsamında 450 kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.
Stabilus'tan yapılan açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma sürecinin hızlandırılmasını da içeren "maliyet düşürme programı" başlatılacağı belirtildi.
Bu kapsamda, yaklaşık 450 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bilgisine yer verildi.
Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ediyor. Stabilus, dünya çapında 8 bin kişiyi çalıştırıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.