Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus 450 Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus, yeni kemer sıkma programı kapsamında 450 kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Stabilus'tan yapılan açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma sürecinin hızlandırılmasını da içeren "maliyet düşürme programı" başlatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, yaklaşık 450 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bilgisine yer verildi.

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ediyor. Stabilus, dünya çapında 8 bin kişiyi çalıştırıyor.