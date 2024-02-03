SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta yapılacak

Bakan Vedat Işıkhan, "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. Işıkhan sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AYLIK FARK TUTARLARINI ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ"

"Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN ZAM KULİSİ

Öte yandan; özellikle maaşlarına yapılan son düzenlemelerden memnuniyetsiz olan emekli vatandaşlar seyyanen zam taleplerini sosyal medya platformları ve emekli dernekleri üzerinden dile getiriyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kala kulislerde konuşulan bilgiler; emeklilere 7 bin TL civarında seyyanen bir zam yapılacağı yönünde.