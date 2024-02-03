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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta yapılacak

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu. SSK emeklilerine 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerine 7 Şubat'ta fark ödemeleri gerçekleştirilecek.

Bakan Vedat Işıkhan, "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. Işıkhan sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AYLIK FARK TUTARLARINI ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ"

"Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri 6-7 Şubat'ta yapılacak

EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN ZAM KULİSİ

Öte yandan; özellikle maaşlarına yapılan son düzenlemelerden memnuniyetsiz olan emekli vatandaşlar seyyanen zam taleplerini sosyal medya platformları ve emekli dernekleri üzerinden dile getiriyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kala kulislerde konuşulan bilgiler; emeklilere 7 bin TL civarında seyyanen bir zam yapılacağı yönünde.

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

Vedat Işıkhan Bağ Kur Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

no NAME:

dört gözle beklıyorduk bu mujdeyı şimdi 2500 tl fark ile elektrıgımıız suyumuzu pazar harcamamızı yapacaz bırde aaılecek kebba salonunda gıdecegız kalan paraylada birikim yaparız saol reis hakkın ödenmez

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Cengvan:

Mecliste onaylanan yasa iki haftadır sarayda neden imzalanmıyor çünkü emekli gereksiz bunlara göre

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Gerçekten tebrik ederim güzel yorum. Emekliyi öyle kötü bir duruma düşürdüler ki öyle bir değersiz hale getirdiler ki artık şaşırmıyorum hicbir şeye. Ankara ve Istanbul Akp adayları emekliye 2500 ve 5000 TL aylık para vereceklermiş. Gerisini sen düşün

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Cengvan:

İki haftadır bi imza için bekliyor gariban emekli.emekli yılında sefaleti yaşıyor.

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Doğan Kemer:

Neye yanarım iş bilmeyenler. Hesap el üstünde

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