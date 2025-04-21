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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi
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Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6 artarak 1 milyar 708 milyon 135 bin 857 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 676 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 666 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1255 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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