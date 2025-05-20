Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor
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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1398 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de önemli bir artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1398 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6 artarak 1 milyar 610 milyon 261 bin 105 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1398 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 770 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 752 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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