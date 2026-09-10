Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 157 lira 24 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,10 azalarak 2 milyar 77 milyon 170 bin 293 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 157 lira 24 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 5 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 45 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 487 lira 23 kuruş, en düşük 2 bin 99 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA