Spot elektrikte yarının fiyatları belirlendi
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.001,01 TL (saat 19.00), en düşük fiyat ise 500,01 TL (saat 07.00 ve 12.00) oldu. Bugünkü işlem hacmi, düne göre %2,5 azalarak 1,59 milyar TL'ye geriledi; aritmetik ortalama fiyat 2.266,01 TL, ağırlıklı ortalama ise 2.370,79 TL olarak hesaplandı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 589 milyon 809 bin 694 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de ve 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 266 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 370 lira 79 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.