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Spot elektrikte yarının fiyatları belirlendi

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.001,01 TL (saat 19.00), en düşük fiyat ise 500,01 TL (saat 07.00 ve 12.00) oldu. Bugünkü işlem hacmi, düne göre %2,5 azalarak 1,59 milyar TL'ye geriledi; aritmetik ortalama fiyat 2.266,01 TL, ağırlıklı ortalama ise 2.370,79 TL olarak hesaplandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 589 milyon 809 bin 694 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de ve 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 266 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 370 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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