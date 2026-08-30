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Spot elektrik fiyatı yarın için belli oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3 bin 975 lira, en düşük fiyat ise 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 11,1 azalarak 1 milyar 696 milyon 240 bin 447 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 975 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,1 azalarak 1 milyar 696 milyon 240 bin 447 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 975 lira en düşük 10.00, 12.00 ve 15.00'te 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 613 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 675 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 510 lira, en düşük 200 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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