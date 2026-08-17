Spot elektrikte yarınki fiyatlar açıklandı
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.500 TL, en düşük fiyat ise 1.499,97 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 2,9 artışla 2 milyar 393 milyon 960 bin 912 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,9 artarak 2 milyar 393 milyon 960 bin 912 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 371 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 400 lira 27 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.