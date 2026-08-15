Spot Elektrikte Yarının Fiyatı 303-3.800 TL Aralığında

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 800 lira, en düşük 303 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,05 azalarak 1 milyar 464 milyon 268 bin 80 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 800 lira, en düşük 10.00'da 303 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 566 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük 989 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA