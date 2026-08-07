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Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 59 lira 2 kuruş, en düşük 925 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 59 lira 2 kuruş, en düşük 925 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,92 azalarak 1 milyar 762 milyon 2 bin 947 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 59 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 925 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 753 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 806 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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