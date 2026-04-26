Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 32,5 azalarak 212 milyon 901 bin 716 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 07.00-16.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 340 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 427 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.