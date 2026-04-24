Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,75 artarak 543 milyon 385 bin 742 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 09.00'da 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 868 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 978 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.