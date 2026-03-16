Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 227 lira, en düşük 241 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,7 azalarak 1 milyar 217 milyon 175 bin 523 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 227 lira, en düşük 12.00'de 241 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1954 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1957 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1418 lira olarak kayıtlara geçti.