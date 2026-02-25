Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,08 azalarak 1 milyar 55 milyon 486 bin 865 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin 250 lira, en düşük saat 12.00'de 700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1677 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1681 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 375 lira, en düşük 1442 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.