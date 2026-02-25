Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,08 azalarak 1 milyar 55 milyon 486 bin 865 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin 250 lira, en düşük saat 12.00'de 700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1677 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1681 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 375 lira, en düşük 1442 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

