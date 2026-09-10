Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 519 bin 762 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 745 bin 639 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 262 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 113 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 388 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 330 bin 381 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 107 milyon 342 bin 646 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA